Escursionista cade lungo il sentiero e finisce sull'argine del rio Frasconi: soccorso dal cielo

I soccorsi si sono attivati questa mattina intorno alle 10 per un escursionista ferito dopo una caduta. Stava camminando sul sentiero 711, nei boschi di Trefiumi, nel Monchiese, quando è finito in un dirupo e scivolato fino all'argine del rio Frasconi.

Per i traumi riportati non riusciva a risalire. In soccorso sono arrivati i militi della Croce Rossa di Monchio, i vigili del fuoco di Parma e Langhirano, i tecnici del soccorso alpino. Il soccorso è avvenuto dal cielo, grazie all'arrivo dell'Elipavullo, poi l'immediato trasporto al Maggiore. L'escursionista ha riportato ferite di media gravità.