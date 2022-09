Sorbolo Mezzani, in una notte l'etilometro incastra 8 conducenti. Per uno di loro tasso 4 volte superiore al consentito

Prevenzione delle stragi del sabato sera: era questo l'obbiettivo del servizio straordinario di controlo che ha visto impegnati insieme i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e la Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense. Tanti i controlli (circa 150 le persone controllate e 60 i veicoli), e tante le sanzioni e le denunce, ma sicuramente le più importanti quelle comminate dopo i test con l'etilometro.



Tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l), e 5 i segnalati alla Prefettura parmigiana per tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/l ma inferiore allo 0,8 g/l. I conducenti in questione sono tutti italiani e l'importo complessivo delle contravvenzioni potrebbe arrivare a più di 55.000 euro.

Il caso più eclatante, quello di un uomo con un tasso alcolemico superiore al 2 g/l ( 4 volte oltre la soglia consentita) per il quale è stata applicata, oltre alla denuncia, un’ammenda che può arrivare fino a 6000 euro (che diventano 9000 in caso di violazione accertata in orario notturno, la sospensione della patente di guida fino a 2 anni e, in caso di recidiva nel biennio, l’immediato ritiro della patente.

E’ utile ricordare che già l’accertamento positivo con un tasso alcolemico ricompreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/L comporta una segnalazione amministrativa alla Prefettura con contestuale multa che può arrivare fino a 2170 euro e la consequenziale sospensione della patente da tre a sei mesi.

I controlli congiunti tra i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e la Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense, finalizzati a garantire maggiori standard di sicurezza sulle strade cittadine, proseguiranno anche nei prossimi weekend di settembre.