«Un mondo nuovo» a teatro

«Un mondo nuovo»: a questo tema sarà dedicata la stagione teatrale 2022/23 che il Teatro di Ragazzola e l’Arena del Sole di Roccabianca presentano al pubblico, in quattordici appuntamenti, da ottobre a marzo, con artisti importanti e noti, da Silvio Orlando a Pif a Natalino Balasso, in testi di autori preziosi e raffinati.

Sguardo al cartellone

La stagione di prosa inizia sabato 22 ottobre a Ragazzola con lo spettacolo «La felicità di Emma» di Rita Pelusio, liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber. Emma è una donna forte e libera, ormai abituata all’assenza di un amore, che per sopravvivere alleva e macella maiali. Max è un uomo prigioniero di se stesso. L’amore che sboccia fra Emma e Max viene raccontato guidando per mano lo spettatore, lungo il confine sottile che separa amore e desiderio, felicità e morte.

Sabato 5 novembre a Ragazzola «Grazie per la squisita prova» con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Nicola Borghesi. La storica coppia artistica formata da Vetrano e Randisi, cuore pulsante di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea, incontra Nicola Borghesi, talentuoso regista trentacinquenne con esiti più che interessanti. Giovedì 17 novembre a Roccabianca uno degli appuntamenti più preziosi: «La vita davanti a sé» ispirato a «La vie devant a soi» di Romain Gary, con Silvio Orlando e l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre.

L'appuntamento di sabato 10 dicembre (Roccabianca) vedrà Pif e Francesco Piccolo in «Momenti di trascurabile (in)felicità». Sul palco Piccolo sarà accompagnato da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, un ospite speciale per scoprire quei momenti felici ed infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci. Sabato 17 dicembre a Ragazzola il divertentissimo spettacolo di Rosario Lisma «Giusto».

Con l'anno nuovo, la stagione riprenderà sabato 14 gennaio (Roccabianca) con lo spettacolo «Dei figli» di Mario Perrotta, con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati e la presenza scenica di Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, Matteo Ippolito e lo stesso Perrotta. Appuntamento dedicato ai bambini, domenica 15 gennaio, con «Doppiozero» della compagnia Circo Carpa Diem di Katharina Gruener e Luca Sartor. Sabato 28 gennaio (Ragazzola) una imperdibile e impossibile intervista a William Shakespeare con Woody Neri nello spettacolo «Shakespearology», prodotto da Sotterraneo.

Natalino Balasso, Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel saranno i protagonisti dello spettacolo in scena sabato 11 febbraio a Roccabianca «Balasso fa Ruzante». Ma… questo titolo è un inganno! È Ruzante che fa Balasso! Venerdì 17 febbraio a Ragazzola un imperdibile Lino Musella in «Tavola tavola, chiodo chiodo…», tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo. Ancora Lino Musella sarà in scena a Roccabianca con Paolo Mazzarelli sabato 11 marzo in «Brevi interviste con uomini schifosi» di David Foster Wallace, uno zibaldone di perversioni e meschinità che ritrae il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo, se non alla violenza, come principale modalità relazionale con l’altro sesso. Ultimo appuntamento della stagione teatrale martedì 4 aprile: «Uno spettacolo di fantascienza (quante ne sanno i trichechi)», testo e regia di Liv Ferracchiati, in scena con Andrea Cosentino e Petra Valentini. Una storia ambientata su una nave rompighiaccio diretta al Polo Nord.

Compagnie dialettali

Sabato 8 ottobre la compagnia Artemisia Teater di Antonio Guidetti proporrà la commedia «Un giorno, una notte, un giorno», mentre sabato 25 marzo il gruppo filodrammatico I Soliti di Podenzano porterà inscena la commedia «La seina di lucc – La cena dei cretini».

Info e biglietti

La stagione è sostenuta dal Comune di Roccabianca, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Iren, Taro Plast, Conad di San Secondo, Proges e Spirito Verdiano. Gli abbonamenti e i biglietti sono già in vendita nei seguenti punti: Edicola di Ragazzola, Ortofrutta di Roccabianca, Parma Point, borgo Angelo Mazza, 8/a Parma e Fotovideo Carpediem, via Berenini, 59 Fidenza oppure possono essere pagati con bonifico bancario, carta del docente, 18app previa richiesta al numero whatsapp 339.5612798 oppure online su www.parmapoint.it. Il costo dell’abbonamento a 11 spettacoli di prosa è di 180 euro. Biglietti prosa 18 euro, commedia dialettale di 10 euro, spettacolo per bambini di 5 euro.

r.s.