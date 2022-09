Auto fuori strada sulla via Emilia a Parola: conducente ferito e code

Incidente questa mattina sulla via Emilia a Parola. Erano le 8.15 quando un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - è uscita fuori strada. Pare non ci fossero altri veicoli coinvolti. Subito allertati i soccorsi: il conducente è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio con ferite di media gravità.

Per permettere soccorsi e rilievi, e vista l'ora di punta per il traffico, si sono formate code.