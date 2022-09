«All_food in Montechiarugolo»: oltre 43 milioni per il salumificio di ultima generazione

Un progetto d’eccellenza alimentare, il cui baricentro è costituito dalla sostenibilità del lavoro, dei materiali e dell’ambiente. Sorgerà a Montechiarugolo, in quella Food Valley che non rappresenta solo qualità produttiva, ma un modello di sviluppo dal quale non si può prescindere e sarà, soprattutto, una «fabbrica di futuro».

È questo «All_food in Montechiarugolo», il progetto presentato ieri pomeriggio, negli spazi della Dallara Academy, da Alberto Volpi, amministratore delegato del Gruppo Volpi, che da Collebeato, in provincia di Brescia, dal 1960 produce salumi e che da cinque anni ragiona sull’insediamento, nel Parmense, del nuovo polo produttivo di 15mila metri quadrati, alimentato con energia prodotta da fonti rinnovabili e l’uso efficiente di energia elettrica, termica e frigorifera.

La presentazione è stata introdotta dall’ingegner Giampaolo Dallara, fondatore dell’omonima casa automobilistica, che ha espresso i suoi apprezzamenti per l'ambizioso progetto e per l'imprenditore.

«Perché proprio Montechiarugolo? Perché appartiene a un territorio, quello di Parma e provincia, che per noi rappresenta l’espressione della più alta eccellenza nella produzione dei salumi e un luogo al quale obbligatoriamente bisogna fare riferimento se si vuole fare qualità», ha dichiarato Volpi, che ha descritto in anteprima gli obiettivi del suo programma di sviluppo. In cifre, corrispondono a 43,5 milioni di euro di investimento, 15mila metri quadri coperti (su un’area di 70mila mq) per uno stabilimento che si pone «a misura d’ambiente» e con 310 collaboratori (120 dei quali con nuove assunzioni).

«All_Food» è un’azienda attiva dal 2011, con sede a Traversetolo, e che fa parte di «Italian food orchestra», marchio di salumeria d’eccellenza che comprende il Salumificio Volpi, GooldenFood, Quinta Stagione e Perimetro.

«La Fabbrica-comunità, il nome che abbiamo dato a questa nuova idea di momento di produzione, è stata pensata guardando la nostra storia e rispondendo contestualmente alla nostra coscienza su una visione di impresa che diventa luogo dentro il quale si crea del valore, destinato a sostenere gli investimenti per la crescita dell’azienda e che va condiviso con tutti coloro che hanno consentito di realizzarlo, cioè tutti i nostri collaboratori - ha chiarito Volpi, seguendo l’ispirazione che mosse anche Adriano Olivetti -. Dietro a questa operazione non c’è nulla che riguarda la produttività e l’Ebidta di un’azienda, ma c’è solo la coscienza di una famiglia, come la mia, che ritiene che il valore creato insieme debba essere condiviso». Da qui, il concetto di un welfare aziendale che «abbraccia» la famiglia, la cultura e la salute, come i tre pilastri portanti di una comunità, che l’azienda sostiene.

Alla presentazione moderata dalla giornalista Giovanna Pavesi, spunti e riflessioni, declinate ai propri ambiti, sono arrivati dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, da Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, Paolo Andrei, rettore dell’Università di Parma, Maurizio Zipponi, autore del volume «Fabbrica-comunità. La nuova impresa tra profitto giusto e valore condiviso» (edito da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), e da Nicola Bertinelli, vicepresidente di Coldiretti e presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Per Volpi, che ha ribadito la necessità di una rivisitazione del modello d’impresa fondata su un welfare diverso e sicuramente più concreto, il nuovo progetto concretizzerà l’idea (forse, visionaria) di «una fabbrica di coscienza, di valore e di futuro».