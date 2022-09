Nell'ex terme Tommasini una sede universitaria

Alle ex Terme Tommasini sono in corso i lavori per la realizzazione dei laboratori e delle aule che ospiteranno il nuovo corso di laurea di triennale dell’Università di Parma. Nel segno dell’agroalimentare.

Come spiega il sindaco Filippo Fritelli l’università aprirà presto, già il 26 settembre. «Si tratta - ha commentato - di un grande inizio e di uno splendido progetto per quasi 30 ragazzi che verranno a Salso ogni giorno, rendendo la nostra città sede universitaria. È un inizio di percorso che ha visto un investimento comune anche con l’Università e in cui crediamo molto».

Quello che verrà avviato a Salsomaggiore è un corso destinato a formare tecnici laureati in ambito food con uno spiccato orientamento professionale, esperti nelle attività di valutazione, selezione e acquisto delle materie prime per l’industria, la ristorazione e la grande distribuzione. La figura rappresenterà quindi il collegamento tra il mondo degli agricoltori e gli altri portatori di interessi della filiera, inclusi i consumatori.



Dopo il restauro del corpo centrale che ospita la Nuova corte civica Tommasini, dove vengono ospitati eventi, concerti ed incontri, si interverrà inoltre su ulteriori spazi, oltre a quello laboratori per l’università.

Di recente il Comune ha approvato ed affidato il progetto preliminare al Politecnico di Milano per la riqualificazione della parte del Tommasini destinata ad ospitare le aule della scuola alberghiera Magnaghi Solari, nel corpo dell’edificio che guarda verso viale Matteotti completando il trasferimento dell’istituto che già al Tommasini ha già da qualche anno i laboratori di cucina. Si tratta di lavori di restauro per un importo di circa 6 milioni di euro che si potranno realizzare grazie al finanziamento di 4 milioni del Ministero dell’interno ottenuti a fine 2021 tramite il Pnrr, a un milione erogato dalla Provincia e a un milione di euro di risorse del Comune.

A.S.