Traversetolo, il ritorno del mercatone

Traversetolo Traversetolo festeggia la Sagra di Settembre con un fitto calendario di eventi. Dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia, il tradizionale appuntamento che cade la seconda domenica del mese, torna con tante occasione per trascorre un weekend di festa. Dai mattoncini del Brick fest al luna park, dai cori alpini al momento per rinnovare il legame con il paese francese gemellato di Oraison fino al mercatone che oggi sarà presente per tutta la giornata.

Anche oggi in Corte Agresti torna l’appuntamento con il «Traversetolo Brick fest 4.0», con esposizioni, laboratori, giochi con i mitici mattoncini a cura di ParmaBricks e Pro loco Traversetolo.

La giornata di Sagra si apre con il tradizionale mercatone che per tutto il giorno animerà le vie del paese, con bancarelle e tante opportunità per i visitatori. In piazza Fanfulla la Pro loco di Traversetolo sarà presente con un punto ristoro a disposizione dei visitatori del mercato e del Brick fest, con panini con porchetta, salumi e patatine fritte. Alle 17 in piazza Garibaldi ci sarà l’iniziativa le «Danze popolari» a cura di Terra di danza, con dimostrazioni e animazioni per tutti. Anche il museo Renato Brozzi sarà aperto alle visite dalle 15.30 alle 18.