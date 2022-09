Le «Ruote nella Storia» sulle strade della Motor Valley

Sabato 10 Settembre «Ruote nella Storia», manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di Parma in chiusura delle Celebrazioni ufficiali del Centenario con il supporto del Club ACI Storico ed il Patrocinio dei Comuni di Varano dè Melegari e Berceto, è approdata sulle strade della Motor Valley. Sono 50 le auto d’epoca che hanno affrontato le Scale di Piantonia sulla SS62 della Cisa, teatro di importanti gare del passato e dell’esordio nelle competizioni del grande «Drake» Enzo Ferrari nell’inedita veste di pilota. Apripista d’eccezione, con il supporto della staffetta della Polizia Stradale di Parma, l’iconica barchetta Dallara Stradale, in rappresentanza dell’azienda varanese che proprio quest’anno ha compiuto 50 anni di entusiasmante attività. Base di partenza ed arrivo Varano dè Melegari, Comune aderente all’Associazione ANCI «Città dei Motori» oltrechè sede dell’Autodromo «R. Paletti" mentre, come tappa intermedia di sosta per i Saluti Istituzionali, è stata scelta la località di Berceto, Comune aderente all’Associazione «Borghi Autentici d’Italia».

Tema principale della manifestazione la rievocazione della gara «Fornovo - La Cisa», organizzata sempre dall’ACI Parma negli '20 e '30 del secolo scorso per lo svolgimento del Campionato Sociale e del Volante d’Argento. Spazio anche ai ricordi di altri eventi di prestigio, come il passaggio sulle stesse strade della 1000 Miglia di velocità nel 1949. E poi la cultura, con un dono particolare a tutti gli equipaggi presenti: il libro del Centenario dell’Ente con annullo a timbro dedicato all’evento ed una stampa fotografica tratta dall’Archivio Storico dell’ACI Parma, scattata durante il passaggio della 1000 Miglia del 1949 nell’inedito percorso sulla strada della Cisa. Ai sei equipaggi premiati al termine della manifestazione (vettura italiana e straniera più antica, equipaggio femminile, concorrente più giovane, equipaggio proveniente da più lontano ed uno a sorteggio tra i partecipanti) è stata infine dedicata una prestigiosa placca da radiatore numerata, con stemma araldico dell’Ente, in fusione di metallo smaltato a doratura galvanica.