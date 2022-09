Pensa di "gabbare" i carabinieri uscendo di casa dopo il controllo, ma loro ritornano: 20enne ri-arrestato

Era agli arresti domiciliari per reati commessi a Bologna mesi fa, e anche ieri si è fatto regolarmente trovare in casa quando la pattuglia, come tutti i giorni, è passata a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.

Ma i carabinieri di Fidenza, che conoscono bene il giovane - un 20enne fidentino di origini senegalesi - sono tornati dopo circa un’ora a bussare alla porta dell’abitazione, trovandola vuota.

Attivati i colleghi della sede di via Trento, i militari si sono organizzati sia in servizi d’osservazione nelle vicinanze di casa, sia in ricerche nella zona. E poco dopo una pattuglia ha notato il 20enne in centro che conversava con conoscenti, come se niente fosse. Il giovane, dopo qualche minuto, ha preso la bicicletta e, terminato il suo giro, si è avviato verso casa, convinto di averla fatta franca, ma ha trovato ad aspettarlo i Carabinieri, che lo hanno arrestato e caricato in macchina per accompagnarlo in caserma.

Espletate le formalità di rito, hanno condotto il ragazzo nuovamente agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria