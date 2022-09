Scontro tra due auto alla rotatoria della tangenziale di Collecchio: una si ribalta, un ferito

Incidente questa mattina poco prima delle 8 in strada Nazionale: due auto si sono scontrate - per cause ancora in via d'accertamento da parte dei carabinieri - alla rotatoria della tangenziale. Nell'impatto, una delle due è stata sbalzata e si è ribaltata, rimanendo con le quattro ruote all'aria.

Ferito il conducente, un 48enne, trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità dall'ambulanza della Assistenza Volontaria di Collecchio, Felino e Sala. Impegnate nel soccorso anche l'automedica della Croce rossa di Parma, l'ambulanza infermieristica di Collecchio e i vigili del fuoco.