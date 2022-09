Mattia, il «car infuencer» spopola in tv

Fontanellato Meglio conosciuto come «mattiathepilot» su Instagram, ha vent’anni , è di Fontanellato e studia all’Università di Parma alla facoltà di Economia. Al secolo è Mattia Laconi, e ha partecipato alla quinta puntata del format «Car influencer per un giorno», del programma Safe Drive assieme ad Elena Giaveri, nota car influencer, andato in onda su Sky, Telelombardia, Teleuniverso, Bom Channel, Odeon e oltre cento emittenti locali in tutta Italia. E’ visualizzabile anche su Youtube sul canale ufficiale del programma.

Seguirà una finalissima negli studi di Safe Drive dove parteciperanno i tre migliori test driver più votati su Instagram. Insomma, le nuove star delle auto sgommano su Instagram e Mattia è una di queste.

«Nutro una forte passione per le auto e per i motori – ha spiegato Mattia – che è nata sin da piccolo quando ero affascinato da qualsiasi mezzo che vedevo passare. Col tempo ho coltivato la passione per i marchi premium, in particolare per quelli di Stoccarda, Mercedes e Porsche. Il mio sogno sarebbe quello di poter conciliare passione e lavoro».

Mattia Laconi è molto attivo sui social dove posta tutte le prove delle auto che testa e tantissimi altri contenuti, naturalmente tutti riguardanti il mondo dell’automotive.