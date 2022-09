«Trame a corte», in concorso 56 opere. Tema: «Vedo nero»

Sala Baganza Lavori tridimensionali nei materiali più originali e nelle tecniche più svariate per la mostra concorso internazionale di Fiber Art «Trame a corte» inaugurata nella Rocca Sanvitale. I 56 lavori esposti hanno sorpreso i numerosissimi visitatori affascinati dal tema scelto per questa 19ª edizione, «Vedo nero». Un tema che parla del triste periodo che stiamo attraversando.

Ma c’è anche chi, tra i 49 artisti in gara, ha intravisto la luce nel buio, qualche piccolo bagliore, un filo di speranza. Come Maria Anastasia Colombo di Villasanta con il suo lavoro «Pupilla» fatto di nastri e fettucce in cui il nero si combina e si intreccia con il blu o come il grande fiore nero che sboccia di Marisa Iotti da Reggio Emilia, che appare in finissimo tulle mentre è stato creato manipolando la rete metallica di una zanzariera, fili elettrici, rafia e corde di viscosa. Le opere esposte verranno valutate da una giuria di esperti che assegnerà i premi considerando tecnica e creatività personale. «Siamo orgogliosi, come amministrazione comunale, di poter ospitare questa 19ª edizione della mostra concorso che raccoglie opere proposte non solo da artisti e artigiani italiani ma anche europei ed extraeuropei», ha detto l’assessore Giuliana Saccani. Alla mostra, che resterà aperta fino al 18 settembre, si affiancano alcuni laboratori.

Dopo il primo di ieri, «Sfere silenti» di Monica Paulon, giovedì dalle 15 alle 18 si terrà quello sul «Punto Parma» con Maura Rossi mentre sabato dalle 10 alle 13 Franca Verteramo insegnerà l’applicazione di paillette e perline con ago o crochet nel suo «Corso di Luneville». Infine, domenica dalle 15 alle 18, sotto la guida di Marisa Tacchi si imparerà a realizzare una borsetta in eco-printing. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito.