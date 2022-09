Un branco di cinghiali lungo la provinciale tra Salso e Pellegrino: che paura

«Me li sono trovati davanti, saranno stati una quindicina. Per fortuna non andavo ad elevata velocità così ho fatto in tempo a frenare ed a fermarmi». A parlare è un automobilista salsese che nella serata di domenica, percorrendo la provinciale tra Salso e Pellegrino, si è trovato davanti un branco di ungulati nei pressi della località di Scaccipensieri. Per fortuna il conducente è riuscito a fermarsi, ma ben immaginabili sarebbero state le conseguenze se non avesse avuto la prontezza di fermarsi e se avesse tenuto una velocità più elevata.