Sagra della Croce: nel weekend comincia la festa

Collecchio Sarà il complesso musicale Città di Collecchio ad aprire ufficialmente la sagra della Croce. Dalle 17 di oggi sfilerà lungo le vie del capoluogo partendo dal centro per raggiungere il quartiere «Il Viale».

«La sagra – ha detto l’assessore al Commercio Roberto Dallavalle - è la massima espressione della tradizione, e anche quest’anno chi partecipa troverà diverse offerte. Dopo la pandemia questo è uno dei massimi momenti d’espressione della voglia di serenità e di svago del nostro paese, una sagra che, come per tante altre iniziative che l’amministrazione sta gestendo e portando avanti, contiene precise indicazioni di rinnovamento. In primis di avere un’attenzione sempre più marcata verso i giovani con la volontà di creare specifici momenti e occasioni che li possano coinvolgere, unitamente alle loro famiglie. Innovazione nella tradizione, uno stretto connubio che è avviato e potrà essere meglio percepito e ancora più evidente nelle prossime edizioni».

Caratteristica che ogni anno richiama sempre l’attenzione della gente è il mercato della Croce che si svolgerà da oggi a lunedì con bancarelle che si snoderanno dal centro fino a tutta via Aldo Moro. Immancabile anche il luna park nel quartiere Il Viale con giostre e divertimenti: rimarrà in funzione fino al 25 settembre. Per domani sono poi previsti due appuntamenti. Il primo sarà un’esibizione di danza organizzata dall’Egovillage che si svolgerà in piazza Repubblica dalle 16 alle 19. Il secondo vedrà protagonista alle 21 al teatro Crystal il duo d’archi La Toscanini con Mihaela Costea al violino e Antonio Mercurio al contrabbasso. L’evento fa parte della rassegna «Musica in collina».

In concomitanza con i giorni della sagra della Croce ritorna la mostra permanente dedicata al pittore collecchiese Claudio Cesari (1939-2018) allestita nell’ex prosciuttificio di via Verdi. Comprende tutti i temi più cari all’artista tra cui il fiume Taro, culla della coscienza ambientalista che lo ha accompagnato tutta la vita. Sarà possibile vedere anche l’ambiente in cui ha lavorato e altre opere da lui realizzate con diverse tecniche espressive. Le visite, ad ingresso libero, sono previste oggi dalle 16 alle 19, domani 18 e lunedì 19 dalla 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Vi è anche la possibilità di effettuare visite guidate su appuntamento per tutto il mese di settembre contattando il 333-1180437.