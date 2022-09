Soragna, successo della sagra: quest'anno con una dedica speciale. A Busseto è tornata la Notte Bianca - Foto

Successo per la quattro giorni con la Sagra dell’Addolorata di Soragna che, in questa edizione, vede una speciale dedica a Matteo Concari, il sindaco del Comune della Bassa recentemente scomparso a causa di un malore improvviso ma sempre vivo nel cuore e nel ricordo dei tanti che lo hanno conosciuto e stimato. Oggi, domenica 18 settembre, ultima giornata di eventi con Pedalando per Soragna e il settimo Vespa & Friends in mattinata e, dalle 11, il mercato degli hobbisti creativi. Alle ore 18 presso la Dimora del Tasso presentazione dei libri “Favole di fiume” di Luca Ponzi e “Almacuba” di Paolo Amir Tabloni e Paola Annoni. Alle 18.30 intrattenimento con Radio bassa Parmense e, dalle 20, musica con Luca e Francesca e Dj Zeta.

A Busseto è tornata la Notte Bianca che ha richiamato, come nelle precedenti edizioni, un elevato numero di persone. E’ stata tra gli appuntamenti principali di un ricco fine settimana tra musica e benessere organizzato dal Comune di Busseto con la collaborazione di Avis, associazioni locali e il sostegno di diversi sponsor privati. Un weekend iniziato in piazza Verdi, con il Group cycling open event organizzato da Wellfit e proseguito appunto con la Notte Bianca con cene sotto i portici e nel cuore di Busseto, la musica dal vivo della Boomband in via Roma e, in piazza Verdi, Dj set con Dj Tubista, Dj J e la voce di Cubino Voice. Oggi, domenica 18, alle 19, in piazza Verdi premiazione delle associazioni sportive della stagione 2021/22 alla presenza della leggenda della pallavolo italiana Alessandro Fei e di altri illustri ospiti. A seguire la presentazione della stagione sportiva 2022/23 con esibizione dei gruppi sportivi e, alle 21.30, concerto dei Bermuda Acoustic Trio.