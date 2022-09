Il garbo in azienda e la disponibilità verso il prossimo: addio a Giuliana Fereoli

Tante persone di Pilastro, amici e dipendenti si sono stretti ieri intorno ai famigliari per l’ultimo saluto a Giuliana Ramazzotti, volto che si è distinto per la sua disponibilità e l’animo gentile, entrando nel cuore di una comunità che così ha voluto testimoniare il proprio affetto, la propria sincera riconoscenza.

Ramazzotti era originaria di Neviano degli Arduini ed era giunta in quello che poi è diventato il suo amato paese, Pilastro, dopo il matrimonio con Luigi Fereoli nel 1968. Si erano conosciuti negli anni Sessanta e insieme hanno vissuto una vita felice, scandita dalla nascita dei figli Luca e Maria Giovanna, pur nelle difficoltà che sempre fianco a fianco hanno saputo affrontare. Insieme anche nel lavoro, nell’amata azienda fondata nel 1965 dal suocero Gino, che Giuliana Ramazzotti ha contribuito a costruire e a far crescere e dove non è mai mancata la sua preziosa presenza e il suo costante impegno.

«Era amata da tutti perché ha davvero aiutato tutti - racconta la figlia -. Ha vissuto pienamente, ha amato e ha voluto bene a tante persone. Ha lasciato un segno nel paese, si è spesa per gli altri senza dirlo a nessuno, lasciandoci un grande insegnamento».

Un affetto testimoniato dalle tante persone che in questi giorni hanno portato ai figli il loro ricordo e il loro abbraccio sentito. In particolare i dipendenti, parte di quella famiglia allargata che è l’azienda, merito anche della cura e dell’attenzione che la donna ha sempre riservato ad ognuno di loro.

«Ha fatto da sorella e da mamma a tutti all’interno dell’azienda - prosegue la figlia -; aveva cura per ognuno e si ricordava sempre dei figli dei nostri dipendenti. E l’altra sera erano tutti presenti insieme a noi».

Animata da una profonda fede, è sempre stata attiva anche in parrocchia, a disposizione per qualsiasi bisogno o necessità. Così come per la sua famiglia, per i figli e per i tre nipoti. «È stata una nonna straordinaria» afferma commossa Maria Giovanna. Una persona che è stata in grado di seminare tanto e bene, lasciando un segno indelebile nella piccola realtà che oggi la ricorda commossa e che con il suo impegno ha contribuito a far fiorire.