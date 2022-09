Lottò per la libertà: ultimo saluto a Marcellina Martini partigiana «Serena»

Traversetolo - Si è svolto venerdì a Bibbiano l’ultimo saluto a Marcellina Martini, partigiana «Serena» della 178ª Brigata Sap, accompagnato anche dalle parole dei rappresentanti dell’Anpi di Traversetolo.

La 94enne era l’ultima dei 300 e più tra partigiani e patrioti di Traversetolo che scelsero la via della ribellione armata e della dignità.

Originaria di Traversetolo, «Serena» prese a soli 17 anni la decisione di combattere per liberarsi dalla dominazione nazi-fascista. Perché non si poteva stare sempre a guardare, non ci si poteva sempre nascondere e la generazione di «Serena», quella «che non si è arresa» scelse la via del riscatto e dell’onore.

I Martini erano una famiglia orgogliosamente partigiana, di cui fecero parte «Vivere», «Scampolo» e il comandante «Bosco». Partigiana come le tante famiglie di Traversetolo che diedero un grande contributo, diedero vita ad una reazione corale e determinata, generale e risoluta sia armata che civile. Come il suo compagno di vita, il suo caro Ivo Zani, il partigiano «Alì». Abitarono nel dopoguerra a Vignale di Traversetolo per poi trasferirsi per ragioni di lavoro a Milano e negli anni Ottanta ritornarono in Emilia, precisamente a Bibbiano. Ora riposano insieme.

M.C.P.

Aveva 94 anni

Marcellina Martini

da giovane. Entrò nella Resistenza

a 17 anni.