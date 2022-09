Studenti alla scoperta dell'Alta Val Parma guidati dal comandante dei carabinieri forestali Fedele

Grande successo per “Climbing for Climate”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS cui l’Università di Parma ha aderito anche quest’anno.

Domenica 18 settembre sono stati oltre un centinaio i partecipanti all’escursione alla Riserva Naturale Orientata Guadine Pradaccio e sui sentieri dell’Alta Val Parma che l’Ateneo e il Club Alpino Italiano sezione di Parma, grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione dei Carabinieri ​Forestali, avevano organizzato per studentesse, studenti e personale Unipr.

Per tutti è stata una bella occasione per “fare gruppo”. Per molte studentesse e studenti, soprattutto fuorisede, l’opportunità di conoscere una porzione di territorio dal grande fascino e con la quale a volte, studiando in città, non si entra tanto in contatto.

La Riserva Guadine Pradaccio solitamente non è aperta al pubblico, poiché è area soggetta a studi scientifici. Per l’occasione sono stati proprio i Carabinieri Forestali, guidati dal Comandante Pier Luigi Fedele, ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso fino al lago Pradaccio, illustrando le peculiarità del territorio e le conseguenze legate ai cambiamenti climatici. L'escursione è poi proseguita con gli accompagnatori del CAI verso il crinale raggiungendo il Monte Aquila, da cui si è potuto ammirare il Golfo di La Spezia, per poi scendere alla località "Cancelli" passando dal Lago Santo.

Alla giornata hanno partecipato accompagnatori di escursionismo CAI e docenti dell’Università di Parma, che hanno spiegato le peculiarità del territorio e della biodiversità dell’Alta Val Parma.

L’Università di Parma anche in questo modo testimonia la sua attenzione per i temi legati alla sostenibilità, impegno “trasversale” che coinvolge profondamente tutta la comunità accademica e sul quale si sta lavorando con passione.