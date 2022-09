La bellezza torna ad accendere Salso

È Fabiana Stampone, 18 anni di Quiliano (Savona) la «Miss Monnalisa nel Mondo» 2022.

La tre giorni conclusiva del concorso ideato e diretto da Cesare Morgantini si è svolta a Salsomaggiore Terme dove, di fatto, afferma il patron: «Il mio concorso ha preso il posto di Miss Italia».

La finale, nelle sale del Grand Hotel Regina, si è svolta nei giorni scorsi, con il galà televisivo condotto da Francesco Rapetti Mogol e Vanessa Minotti, che nelle prossime settimane sarà trasmesso da una serie di emittenti in tutta Italia.

Le finaliste, partite in 28 il primo giorno, sono rimaste in 12 a veder assegnate le fasce delgi sponsor: Gaia Carotenuto è stata eletta «Miss Grand Hotel Regina», Marisol Montana «Miss telegenia Quadrifoglio tv», Elena Terzi «Miss cinema Nero wines», Alice Campice «Miss salute e bellezza Farmacalab», Vanessa Frazoso «Miss eleganza Noè gioielli», Desiree Pannico è stata eletta «Miss città di Salsomaggiore Terme», mentre «Miss pretty girl ValleBelbo radio» è risultata Benedetta Da Padova, Maria Chiara Visintin «Miss fotogenia Farace e Pasotti», Elisa Zampini è stata eletta «Miss pubblicità Pierre pubblicità», Stefania Apreti «Miss stampa e giornalismo Telecupole» e infine Fabiana Stampone è stata eletta «Miss hair stylist New evolution», prima di vincere il titolo di «Miss Monnalisa».

Archiviata l’edizione 2022, il concorso, dopo una breve sosta, guarda all’anno venturo: «I due anni di restrizioni per gli show dal vivo in locali e piazze sono ormai alle spalle – dice patron Morgantini - e con la nuova vincitrice Fabiana Stampone, che apparirà su tutti i manifesti e locandine della nuova stagione, iniziamo già a pensare a «Miss Monnalisa nel mondo» edizione 2023».