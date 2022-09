Ausl, tumore e diagnosi precoce: volontari direttamente a casa

La prevenzione delle neoplasie del colon-retto è oggi più accessibile con il progetto «Lo screening del colon retto a casa tua», che ha l’obiettivo di portare la campagna di screening direttamente a casa dei cittadini, rendendola più capillare, comoda ed efficace.

I volontari di Arim, insieme a quelli dell’associazione salsese «Insieme per la salute», lavoreranno a stretto contatto con i professionisti dell’Ausl, dopo un periodo di formazione, e porteranno la campagna di diagnosi precoce direttamente a casa delle persone.

Grazie alla generosità di Arim infatti, che ha donato all’Ausl di Parma un automezzo dedicato, sarà creata un’unità mobile per supportare, agevolare e migliorare l’adesione della popolazione di Parma e provincia alla campagna regionale di prevenzione del tumore del colon retto. Sarà possibile la consegna e ritiro delle provette a domicilio, il recapito di materiali informativi e, in caso di screening di secondo livello, saranno gli operatori stessi a consegnare tutto il necessario per la preparazione all’esame endoscopico. Inoltre il servizio, coordinato dall’Uo complessa di Endoscopia digestiva e gastroenterologia dell’Ausl, sarà a disposizione per il trasporto dei cittadini che non hanno possibilità di essere accompagnati agli ambulatori per effettuare la colonscopia.

Alla cerimonia di ringraziamento per la donazione della Panda erano presenti il sindaco Andrea Massari, il sindaco di Salso Filippo Fritelli, Giuseppina Frattini, direttrice Presidio ospedaliero Ausl di Parma, Andrea Deolmi, direttore Distretto di Fidenza Ausl di Parma, Paolo Orsi direttore Uo di Endoscopia digestiva e gastroenterologia Ausl di Parma, Michele Meschi, direttore vicario del Presidio ospedaliero Ausl di Parma, Alessandro Gattara, presidente del Comitato di Distretto di Fidenza, Renato Casetti e Antonella Valesi di Arim e altri.