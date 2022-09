E' morto l'ex sindaco di Roccabianca Giovanni Ferrari

Roccabianca piange la scomparsa di Giovanni Ferrari, sindaco del Comune rivierasco per dieci anni, dal 1970 al 1980, molto conosciuto e stimato in tutta la zona.

Ferrari aveva 86 anni e come evidenziano il sindaco Alessandro Gattara, l’amministrazione e il consiglio comunale di Roccabianca, è stato “Testimone di una stagione politica travagliata, ha vissuto con partecipazione e interesse — da sempre e fino in ultimo — le vicende della politica locale e nazionale. Conosciuto e stimato per la storica attività di famiglia a Fontanelle, ha lasciato un ricordo indelebile nelle persone che lo hanno conosciuto attraverso la sua gentilezza e la sua cordialità”.