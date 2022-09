Lungo il lago Smeraldo c'è una nuova ciclopedonale

Langhirano Numerosa la platea che ha accolto l’inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale che da via Nenni prosegue a nord e si congiunge con via Guerci costeggiando il suggestivo lago Smeraldo.

Una piazza alternativa sfruttata dai langhiranesi, e non solo, che negli ultimi anni è diventata un vero perno per la comunità, sia per godersi uno spazio verde aperto lontano dalla dimensione urbana sia come mezzo di congiunzione tra le diverse parti del capoluogo, e nel futuro, sempre più collegata alle frazioni.

Il grande progetto che ha portato alla realizzazione del proseguimento della pista è stato possibile grazie a contributi esterni da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e quello significativo della famiglia Montali. Proprio per questo il nuovo tratto è stato dedicato a Pietro Montali, noto a tutti come Piero, scomparso pochi anni fa ma ancora nel cuore delle persone. Fondatore del prosciuttificio S.Ilario, grazie alla sua dedizione e al suo impegno è diventato, pur partendo da origini umili, uno stimato imprenditore che ha fatto della qualità il suo marchio di fabbrica.

«Questa è un’infrastruttura molto importante - ha spiegato il sindaco Giordano Bricoli durante la cerimonia inaugurale - un luogo per il quale abbiamo riscontrato apprezzamento, sul quale vogliamo continuare a investire. Per questo è in atto un ambizioso progetto per una pista ciclopedonale che possa arrivare fino ad Arola».

In questa mattinata è stato inserito un altro importante momento inaugurale in cui sono state coinvolte le due nuove panchine colorate attinenti al progetto del posizionamento sul territorio comunale di 17 panchine che riprendono i diversi obiettivi dell’Agenda Onu 2030 iniziato a novembre con la realizzazione della panchina rossa del rispetto contro la violenza sulle donne.

Dunque a metà del nuovo tratto della ciclopedonale sono state posizionate una panchina blu che fa riferimento ai doveri e ai diritti civili e una verde che si collega al tema della sostenibilità. In quest’ultimo caso sono stati coinvolti direttamente i ragazzi delle medie dell’istituto Fermi che guidati dalle insegnanti, attraverso un progetto di educazione civica e cittadinanza attiva, hanno realizzato - gareggiando in un concorso interno - il logo e lo slogan impressi nella targhetta descrittiva che si trova dietro ciascuna panchina.

Queste panchine così visibili sono state installate con l’intento di sensibilizzare i cittadini a fare del loro meglio riguardo le tematiche rappresentate.