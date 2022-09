Colorno, hashish e coca addosso: due persone nei guai

Servizi straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza mirati a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli, da parte dei militari della Stazione di Colorno e del Nucleo Radiomobile hanno consentito di: denunciare due persone per detezione ai fini di spaccio, effettuare diverse segnalazioni amministrative e sequestrare quasi mezzo etto di stupefacente tra hashish e cocaina. La pattuglia di Colorno, in nottata, durante un controllo ad un gruppo di persone ferme in piazzale Barvitius ha rinvenuto, a seguito di perquisizione, custoditi nelle tasche di un giovane quasi 50 grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato.

Mentre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 38enne che subito ha manifestato nervosismo e preoccupazione per il controllo. I militari, insospettiti lo hanno perquisito trovando diversi grammi di cocaina suddivisi in dosi. Sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti diverse persone.