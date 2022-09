Incendio con blackout a Pieveottoville

Vigili del fuoco in azione, ieri sera, nel centro storico di Pieveottoville.

Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, quasi certamente dovute ad un corto circuito, un incendio ha colpito cavi elettrici nei pressi di un vecchio caseggiato di via Marcellina Frondoni.

Questo ha comportato un black out dell’illuminazione pubblica e privata della stessa via Frondoni e dell’illuminazione pubblica di via Dante. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Parma, che hanno messo in sicurezza l’area ed evitato che l’incendio potesse creare danni alle abitazioni, anche i carabinieri della compagnia di Fidenza e i tecnici inviati da Enel. p.p.