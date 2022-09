Emergenza gatto anziano che staziona in un giardino condominiale: chi è il proprietario?

Le volontarie del gruppo i Mici del borgo stanno ricevendo quotidianamente telefonate di animalisti che chiedono aiuto per un povero micio che da settimane staziona in un giardino condominiale di largo Leopardi, nel quartiere Luce, vicino a Fiori, il negozio di generi alimentari.

Il micio è stato fatto visitare ed è risultato un gatto anziano che certo non può vivere giorno e notte in un giardino senza un minimo riparo, in vista anche della stagione fredda.

Quindi le volontarie rivolgono un primo appello per capire se il gatto ha un padrone. Info: 338-5436162.