Un attestato per Roberta, 36 anni alle prese con forbici, spazzola e phon

Tarsogno «Per la fedeltà associativa e per il servizio reso con grande professionalità alla comunità di Tarsogno in oltre 36 anni di attività». Con questa motivazione Confartigianato imprese di Parma ha consegnato un attestato di riconoscenza a Roberta Camisa, titolare dell’omonimo salone di acconciatura a Tarsogno.

Roberta Camisa ha ormai abbassato la serranda del suo negozio di via Provinciale Sud (Crocetta) ed ha sicuramente lasciato vuoto uno dei servizi indispensabili per il paese.

Roberta è stata premiata per la fedeltà associativa a Confartigianato Imprese Parma da Michele Ziveri, presidente regionale Confartigianato Benessere, Enrico Bricca, presidente provinciale Confartigianato Parma, che ha segnalato ed organizzato a puntino la serata all’albergo Miramonti, e dal segretario provinciale Ivano Mangi.

La signora Camisa, infatti, è associata da 36 anni, dal momento dell’apertura dell’attività fino ai giorni scorsi, fino a quando ha raggiunto la meritata pensione.

Roberta ha iniziato l’attività il 10 marzo del 1986 con grande impegno, con innata cortesia ed un carattere aperto e brillante, ed è riuscita ad accattivarsi la fiducia di un’intera vallata. Un riconoscimento meritato che si è concluso con i ringraziamenti a tutti i presenti e con l’ascolto di alcuni brevi passaggi del lavoro svolto da lei stessa raccontati. Una foto ricordo con la sua famiglia e con tutti gli amici ha suggellato questo momento importante non solo per lei, ma per tutta la vallata.