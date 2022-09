Senso unico alternato sulla provinciale 359R per un mese

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla strada provinciale 359R di Salsomaggiore e Bardi, tra Bedonia e la località Montevacà, da mercoledì 28 settembre a venerdì 28 ottobre, e comunque fino a fine lavori.

La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta Molinari Aldo sas di eseguire in sicurezza lavori per la riqualificazione funzionale e il miglioramento della strada provinciale.