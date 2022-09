Prevenire l'invecchiamento mentale: via ai test gratuiti

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra il Centro di PrivatAssistenza Langhirano, Collecchio e

Traversetolo e Assomensana in partnership con ANMIC Parma, è possibile effettuare un check up gratuito

per valutare le proprie facoltà cognitive, in occasione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento

Mentale (SPIM).

Negli uffici di Collecchio, in Viale Libertà 7, la dottoressa Asia Desanti sarà disponibile, previo

appuntamento, ad effettuare dei test, della durata di circa un’ora, per una valutazione iniziale delle facoltà

intellettive e cognitive e per suggerire, nel caso, indagini più accurate ed approfondite.

I test sono gratuiti, individuali, riservati e rivolti a tutti i residenti nel territorio Sud-Est della Provincia di

Parma.

Il numero a cui prenotarsi è il 3515232089, dalle ore 9 alle 19