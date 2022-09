«Il cigno Pippo sta male, lasciatelo tranquillo»

«Il cigno Pippo è costantemente controllato e seguito, ma dobbiamo purtroppo anche tenere conto della sua età. Chiediamo ai cittadini quindi di non dare da mangiare pane agli “abitanti” del nostro laghetto e se vedono Pippo fuori dall’acqua di non tentare di rimetterlo dentro come invece è accaduto»: a intervenire è il vicesindaco e assessore con delega al Benessere animale Devid Cattani in merito alla salute del cigno Pippo, storico simbolo del laghetto di Parco Mazzini.

«Dobbiamo purtroppo fare i conti con l’età di Pippo. Se paragonata a quella di un uomo, oggi avrebbe circa 80 anni. Abbiamo sentito il parere di più veterinari tra cui quelli del Centro Pettirosso vicino a Modena dove era stato ospite qualche anno fa. Pippo è stato acquistato presumibilmente nei primi anni Novanta e di solito i cigni hanno un arco di vita intorno ai 30-35 anni. Quindi dobbiamo mettere in conto età e stato complessivo di salute. Ricordo che all’epoca gli erano state tarpate le ali chirurgicamente perché non scappasse dal laghetto, una pratica che si usava anni fa e ora non più consentita; il suo continuo camminare in questi tanti anni ha causato la formazione di protuberanze alle zampe, che gli provocano anche fastidio. Nel complesso quindi è abbastanza affaticato». Cattani spiega poi come in queste settimane verranno fatti trattamenti specifici su tutta l’avifauna del laghetto contro parassiti e infezioni.

«Chiedo quindi ai cittadini di non dare pane al cigno e altri uccelli acquatici: addirittura sono state viste persone svuotare intere borse di pane nel laghetto. Per questi animali è dannosissimo, perché in natura non mangiano né lieviti né zuccheri e quindi stanno male. Di recente Pippo tende spesso ad appartarsi forse anche per problemi dovuti all’alimentazione. È controllato e seguito dal personale del Comune e dai volontari animalisti. Chiediamo solo di non alimentarlo, ancor di più in questi giorni dove attraverso il cibo sarà somministrata la terapia e di non infastidirlo», conclude Cattani.

