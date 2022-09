San Donnino, i fratelli showmen faranno cantare tutti i fidentini

I fratelli Guareschi hanno colpito ancora: l’inno di San Donnino 2022 è il loro. Nicola e Simone hanno composto una divertente canzone (con campionatura della celebre «Rhythm of the Night») in onore del patrono della città di Fidenza e dei borghigiani che si apprestano a festeggiarlo.

A breve tutti potranno ascoltare il brano e quindi cantarlo per le strade e le piazze, nei giorni della sempre attesissima fiera. Realizzato anche un video con le riprese di Giancarlo Guareschi: sarà visibile sui social e in anteprima sul sito della «Gazzetta di Parma».

«È quasi in dirittura d’arrivo - hanno spiegato i fratelli fidentini Nicola e Simone Guareschi – il nostro brano realizzato per la festa di San Donnino».

«Dopo le oltre 15mila visualizzazioni social del nostro videoclip sull’autovelox del Pinguino, questa volta sulle note di “I love you baby” di Jovanotti, cantiamo la nostalgia dei giorni della festa patronale trascorsi fra i baracconi, sgranocchiando le caldarroste».

«Ma nel pezzo - continuano soddisfatti dell'opera - si parla anche dell’amore incondizionato verso il nostro santo borghigiano, che ci porta a rimandare tutto a “dopo San Donnino”. È una canzone, nata anche grazie ai consigli dell’amico Gian Carlo Pioli, che speriamo porti allegria e spensieratezza ai nostri concittadini, un brano dance alla borghigiana che ci auguriamo faccia ballare tutta Fidenza. Lo presenteremo in anteprima ai nonnini della Casa protetta di Fidenza, venerdì 30 settembre, durante una festa per gli anziani ospiti».

I fratelli Simone e Nicola Guareschi sono molto conosciuti in città, per i loro divertenti siparietti, che postano spesso sui social, riscuotendo elogi e consensi. Entrambi sono validi cantanti e in più Nicola suona la tastiera.

La passione per la musica è nata quando erano ragazzini e hanno iniziato a cantare e suonare in parrocchia, continuando poi ad esibirsi in varie feste e anche nelle residenze per anziani.

Insomma Simone e Nicola stanno veramente spopolando e lasciano intendere che le loro sorprese non finiranno qui. C’è bisogno di sorridere e di leggerezza e i fratelli showmen non faranno mai mancare i loro video ai fidentini.