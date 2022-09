Tir si ribalta, chiusa dalle 7 la A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Cinque km di coda nel tratto bloccato, 6 tra Parma e Reggio

A causa di uno scontro tra due mezzi pesanti, di cui uno si è ribaltato e occupa interamente la carreggiata nord e in parte la sud, alle 7 è stato temporaneamente chiuso il tratto dell’autostrada A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, al km 126,8. Ne dà notizia Autostrade. C'è stata dispersone di gasolio e una persona è rimasta lievemente ferita. Sul posto, Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

In direzione di Milano il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda all’interno del tratto chiuso e 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. In carreggiata opposta il traffico transita su 2 corsie e si registrano 6 km di coda in direzione di Bologna, tra Parma e Reggio Emilia.