Debutta Salso Ludix, il festival dedicato a giochi di ruolo, da tavolo e cosplay

Un grande evento dedicato al Gioco in tutte le sue forme: dal 2 al 4 dicembre Salsomaggiore e Tabiano aprono le porte a Salso Ludix – Mettiamoci in Gioco, festival firmato dai più celebri nomi del cosplay e del gaming italiano. Alla sua prima edizione, Salso Ludix è già grande: autori di giochi da tavolo, master di giochi di ruolo, youtuber, cosplayer del panorama internazionale e più di 100 volontari, animeranno le due deliziose città termali, pronte a diventare scenografia di un evento spettacolare e ad accogliere gli ospiti con sconti, cene con delitto, set fotografici in castelli e musei, spazi per tutte le età. Cinquanta le location coinvolte, quartier generale il Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore, scenica residenza Liberty già set de L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Tra intrattenimento, finestre di ecosostenibilità, più di 80 tavoli da gioco e convegni per figure educative, l’evento è adatto da 0 a 99 anni, perché per giocare non serve esperienza e non ci sono limiti d’età. La tre giorni è organizzata dall’associazione dall’A.S.D Salso Ludix con il prezioso supporto del Comune di Salsomaggiore, la collaborazione dell’Istituto professionale Alberghiero Giuseppe Magnaghi e numerose associazioni locali, tra le quali Orizzonte degli Eventi e Comelasfoglia.

Anteprima, con delitto

Il 2 dicembre, anteprima del festival, si inizia subito giocando a un’avvincente alternativa alla solita serata a tavola: la Cena con delitto al ristorante Antico Caseificio, ai piedi del Castello di Tabiano. Degustando una cena gourmet con quattro portate vi ritroverete immersi in una storia inedita in costume, firmata da “Comelasfoglia Studios”, in cui sta ai commensali smascherare il colpevole di un’intricata narrazione tra giallo e noir ricca di colpi di scena. Prezzo 75 euro per persona.

Per prenotare: Tel. +39 0524 88 11 68 WhatsApp: +39 340 4849570

E-mail: travel@tabianocastello.com

Giochi da tavolo, novità e superclassici

Si entra nel vivo del Salso Ludix sabato 3 dicembre, quando per due giorni Palazzo dei Congressi ospita un’enorme area dedicata ai giochi da tavolo, con la direzione artistica di Marco Biolzi, Daniele Molinari e Flavio Ziglioli. Scatole da aprire, pedine, carte e tessere per iniziare subito la sfida, autori imperdibili come Paolo Mori - che ha firmato tra gli altri il premiatissimo Augustus - esperti del panorama GdT, come lo Youtuber Matteo Boca, il TeOoh di Recensioni Minute. Due giornate per giocare su 50 tavoli diversi, con una selezione di case editrici che porterà novità, prototipi e grandi classici e lo staff di varie associazioni, tra le quali Comelasfoglia Studios e Orizzonte degli Eventi, per consigliare titoli e introdurre all’universo del board game anche i meno esperti.

Segrete, manieri e Giochi di ruolo

Ancora a Palazzo Congressi, sarà allestita una seconda area dedicata ai Giochi di ruolo, in cui interpretare un personaggio e la sua avventura attraverso la fantasia e la narrazione condivisa con gli altri giocatori. Tra manieri, segrete e caverne da esplorare su 35 tavoli gestiti da più di 20 associazioni ludiche, faranno da Game Master Andrea Rossi Master of Masters, Andrea Lucca Il Rosso, Matteo Casali ed Helios Pu, per sessioni di gioco mozzafiato aperte a tutti. L’area “Giochi di Ruolo” è curata da Silvia Ferrari e Andrea Storti. Un’area particolare è dedicata al LARP (Live Action Role Playing) una forma di gioco di ruolo dal vivo più vicina all’improvvisazione teatrale. Grazie al gruppo Intempesta Noctis, ci si potrà immergere negli intrighi e nei misteri della Salsomaggiore dell’Ottocento.

Favoloso mondo Cosplay

Batman si fa un selfie con Morbius, mentre Darth Vader fa a gara con Jocker: ci saranno i supereroi e i supercattivi del cosplay (mix delle due parole costume e interpretazione) al sontuoso evento fotografico dedicato al cosplay, imperdibile per la community che ama vestire gli abiti dei personaggi di manga, fumetti, film e saghe fantasy con straordinari costumi e accessori. Allo shooting, cui sono dedicate 50 location di straordinario interesse, partecipano altrettanti cosplayer pluripremiati e selezionati da Marco Tramonte, fotografo ideatore dell’ormai cult “il Volta”, nominato direttore artistico della sezione Cosplay. Porte aperte a tutti gli appassionati del genere, che potranno partecipare al festival con le loro interpretazioni, seguire i convegni e giocare ai tavoli.

Incontri per educatori e famiglie

Ma il gioco è anche strumento formativo riconosciuto dal mondo della pedagogia. Per questo, Salso Ludix sarà anche un’occasione di formazione psicopedagogica sull’utilizzo del gioco come strumento di lavoro e apprendimento all’interno di contesti clinici, pedagogici, educativi.

Oltre 14 relatori esperti di formazione ludica, tra cui Martina Migliore del Game Science Research Center, Gabriele Mari di Educatori Ludici, Manila Massari del centro I Care DIRFloortime, si alterneranno tra conferenze e approfondimenti pratici ai tavoli da gioco, con la direzione della psicologa psicoterapeuta Silvia Ferrari, per offrire una formazione sia teorica che esperienziale a tutti coloro che si occupano di educazione: insegnanti, psicologi, e perché no, genitori e nonni.

Mostra Infinite Statue di Cosmic Group

Il programma completo, in continuo aggiornamento, include anche la ricca mostra “Infinite Statue” organizzata da Cosmic Group. La mostra è composta da 15 diorami (ambientazioni) che 15 artisti del settore hanno realizzato. “Infinite Statue” nasce con l’idea di riprodurre in statue e action figures di altissima qualità e valore artistico le grandi icone del fumetto e del grande cinema, sia italiano che internazionale, ed è diventata in pochi anni una realtà sempre più importante nel mondo del collezionismo. “Infinite Statue” è un marchio Cosmic Group, azienda italiana da 30 anni leader nella distribuzione di prodotti legati al settore del collezionismo e dei games.

Un’area bimbi dedicato all’ecosostenibilità

L’ente “Parchi del Ducato Emilia Occidentale” organizza uno spazio dedicato ai bambini più piccoli. Quando “La natura diventa gioco, invenzione e fantasia” è il tema dell’animazione seguita da professionisti. Il “gioco naturale” e l’educazione al contatto con la natura permettono di sviluppare nel bambino empatia, creatività, pensiero critico, capacità di linguaggio, curiosità, consentendo al piccolo di vivere in completa armonia con altre persone. Quindi laboratori gratuiti di pittura con materiale di riciclo, creazione di uno “Speziario”, riconoscimento degli animali del bosco e delle loro tracce, costruzione di un piccolo “kit scientifico” da portare in natura durante le escursioni per il riconoscimento degli animali del bosco e delle loro tracce.

L’evento Salso Ludix è nato da un’idea di Carla Soffritti.

Il biglietto d’ingresso per accedere a Palazzo dei Congressi il 3 e il 4 dicembre darà diritto a sconti in strutture ricettive, bar, negozi e ristoranti.

Prezzo in prevendita: 1 giorno 8 euro con gadget, 2 giorni 15 euro con gadget

Prezzo sul posto: 1 giorno 10 euro, 2 giorni 18 euro.

Riduzioni: per i residenti a Salsomaggiore Terme 5 euro al giorno; Bambini fino ai 13 anni gratis.