In sei alla guida ubriachi, e uno di loro fa un incidente: patenti ritirate, denunce e alcune auto sequestrate

Prevenire e reprimere furti, scippi e rapine ma anche lo spaccio e il consumo di stupefacenti: è in questa ottica che la Compagnia Carabinieri di Fidenza ha intensificato i servizi finalizzati al controllo del territorio, e in particolare i quartieri densamente popolati, i parchi, gli scali ferroviari, i centri commerciali e le principali arterie stradali.

A Fidenza tre automobilisti sono stati fermati alla guida in stato di ebbrezza. Si tratta di due fidentini (un 58enne e un 25enne) che avevano rispettivamente un tasso di alcol pari a 1,45 g/l, e 1, 90 g/l. Un 32enne indiano residente a Salsomaggiore aveva invece un tasso alcolico superiore a 2 g/l. In tutti e tre i casi le patenti sono state ritirate e per due automobilisti è stato disposto il sequestro delle vetture.

Analoga sorte per due automobilisti controllati dai Carabinieri della Stazione di Soragna: due uomini, uno di nazionalità indiana e uno di nazionalità rumena, con tassi alcolemici pari a 1,77 g/l e 2,61 g/l. Anche in questo caso patenti ritirate e auto sequestrate con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

A Colorno un camionista di nazionalità bielorussa 45enne, dipendente di una ditta lituana, durante una manovra con il proprio mezzo pesante è uscito di strada. I Carabinieri, intervenuti per i soccorsi, hanno verificato che aveva probabilmente abusato di bevande alcoliche. L’autista ha rifiutato di sottoporsi al test e anche per lui è scattata una denuncia.

E non sono mancati episodi movimentati come quello che ha visto protagonista un 34enne di origini albanesi: quando si è accorto della presenza dei Carabinieri della Stazione di Fontanellato, ha lanciato un involucro dal finestrino e tentato di fuggire.

Ai militari non è sfuggita la manovra “sospetta”. Prima hanno raggiunto ed identificato l’automobilista e dopo recuperato l’involucro , che conteneva due pezzi di hashish del peso complessivo di oltre 15 grammi. Considerata la quantità della droga recuperata, a carico dell’uomo è scattata una denuncia per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Complessivamente sono stati controllati 140 automezzi e identificate 172 persone.