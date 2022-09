L'inno di San Donnino 2022 in anteprima: ecco il video che coinvolge tanti borghigiani

Eccolo qua: l’inno di San Donnino 2022 è ancora firmato di fratelli Guareschi. Nicola e Simone hanno composto una divertente canzone (con campionatura della celebre «Rhythm of the Night») in onore del patrono della città e dei borghigiani che si apprestano a festeggiarlo.

E da oggi - a partire da questa anteprima del video sul sito della Gazzetta - si può ascoltare il brano e iniziare a cantarlo per le strade e le piazze nei giorni della sempre attesissima fiera. Il video è stato realizzato con le riprese di Giancarlo Guareschi.