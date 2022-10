Borgotaro, lunedì il caffè coi cronisti

Borgotaro Vuoi essere protagonista dell'informazione, raccontare il «tuo» Comune e la «tua» montagna, con i suoi personaggi e le storie che ti stanno a cuore? Lunedì 3 ottobre potrai farlo, con la Gazzetta, davanti a una tazzina di caffè. Fa tappa a Borgotaro, nella piazza del mercato a partire dalle 9,30, la nuova iniziativa editoriale «Un caffè con il cronista», un tour di due mesi tra i Comuni del Parmense con l'obiettivo di incontrare personalmente i lettori, parlare con loro, condividere le notizie. Lunedì, a Borgotaro, ci saranno giornalisti e collaboratori della Gazzetta, ci saranno tavolini, seggiole e caffè fumanti. Ci sarà anche il sindaco, Marco Moglia, a raccontare il Comune. Vita in montagna, battaglie per continuare a restarci, criticità e fiori all'occhiello di Borgotaro, fotografie di oggi e di ieri, amarcord e progetti: chiunque voglia dire qualcosa sarà benvenuto. Il racconto della mattinata sarà poi pubblicato sulla Gazzetta e sul nostro sito web e andrà in onda su 12 Tv Parma.

Il progetto «Un caffè con il cronista» ha finora fatto tappa a Colorno e Fidenza.