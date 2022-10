Felino, il nuovo assessore è Angelo Lusuardi

Felino Con la comunicazione a tutto il consiglio comunale da parte del sindaco Filippo Casolari è divenuta ufficiale la proclamazione di Angelo Lusuardi ad assessore allo Sport, alla Cultura ed al rapporto con le associazioni compreso il Gruppo strumentale bandistico.

L’ingresso di Lusuardi nella giunta presieduta da Casolari si è reso necessario dopo l’uscita di scena di Enrico Campari, al quale il sindaco aveva revocato le deleghe.

«L’ingresso di Angelo Lusuardi mi ha indotto a ridistribuire le deleghe tra gli assessori – ha affermato Casolari - il vicesindaco Debora Conciatori si occuperà di lavori pubblici, servizi sociali e rapporti con Pedemontana sociale, politiche abitative, igiene e sanità, turismo e comunicazione; Chiara Militerno seguirà pubblica istruzione e servizi educativi, politiche giovanili, personale e pari opportunità; Flavio Marchesi avrà la delega per bilancio, patrimonio finanziario e tributi, commercio ed attività produttive, ambiente; per la mia figura ho trattenuto la delega all’urbanistica ed all’edilizia priva ta».

Dopo la comunicazione la parola è passata al neo assessore Lusuardi. «Sono qui per un motivo traumatico verificatosi nel nostro gruppo – ha detto – vale a dire l’uscita di Enrico Campari. Spero si possa ritrovare la serenità al più presto. Per me è un grande onore ricoprire questo incarico e ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. Qualcuno mi ha definito nostalgico per il mio guardare spesso alle cose del passato, ma un paese senza memoria non va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di sentirci parte di una comunità. Occorre superare certe barriere tra le parti – ha aggiunto – bisogna collaborare per il bene del paese».

Rosina Trombi ha augurato buon lavoro al nuovo assessore, ma non gli ha risparmiato frecciatine velenose.

«E’ una nomina che ci stupisce – ha detto la Trombi – dopo i tentativi non andati a buon fine nelle elezioni passate, in tanti dicevano che Lusuardi non era una figura prioritaria per il gruppo Impegno e Cambiamento, che sta facendo un grande sforzo per garantire l’unità al suo interno».

Concetta Cacciani di Insieme per Felino ha affermato che «l’amore per il paese e l’esperienza maturata in passato in consiglio comunale saranno molto utili a Lusuardi per lavorare nel migliore dei modi. Da lui – ha concluso – mi aspetto maggior rispetto per le associazioni rispetto a quanto fatto sino ad ora dall’amministrazione e chiedo la disponibilità ad un cambiamento di stile».