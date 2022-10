Caccia al tesoro a cavallo pensando a Giamma: tanti amici e partecipanti - Fotogallery

Straordinario successo per l’evento Dove si Va, la spettacolare caccia al tesoro a cavallo organizzata da <Gli amici del Giamma> e dall’Asd Benpensata, con la collaborazione anche delle Guide equestri ambientali. La manifestazione, alla 15esima edizione, è stata voluta ancora una volta per ricordare Gian Maria Casaroli, 19enne vigile del fuoco volontario di Pieveottoville tragicamente scomparso il 28 dicembre di 17 anni fa a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo il ponte sul Po <Giuseppe Verdi>.

Quel giorno il Giamma se ne è andato solo fisicamente, ma il suo esempio, i suoi valori e le sue passioni (come quelle per il cavallo, l’agricoltura, la sua terra e per il volontariato) continuano a vivere. Da allora i familiari, trovando subito il sostegno di tanti amici, hanno ideato quello che è ormai diventato uno dei più grandi raduni equestri d’Italia. Un evento benefico che, di anno in anno, ha portato il Giamma in giro per il mondo, facendo del bene attraverso il sostegno a diverse associazioni benefiche. E’ stato così anche quest’anno perché tutti i proventi della manifestazione andranno in beneficenza. Gian Maria, la sua grande famiglia, le galoppate lungo il Po, gli scorci del <Bosco Incantato>, i giochi sono stati gli <ingredienti> di una spettacolare giornata che ha visto ancora una volta scorrere un’amicizia senza tempo.

Che ha richiamato nelle terre del Po, tra Polesine Zibello e Roccabianca e nella spettacolare cornice della corte <Le Giare> di Ragazzola, qualcosa come oltre 200 partecipanti e cento volontari al lavoro.