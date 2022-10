Esercitazione sul Po: volontari al lavoro per la prevenzione - Fotogallery

Volontari al lavoro questa mattina sulle rive del Po. L'esercitazione congiunta ha coinvolto Prociv Torrile, Gruppo Volontari Soccorso Esondazione Mezzani e Associazione Carabinieri in congedo, ed è servita, visto l'avvicinarsi delle piogge autunnali, a "rispolverare" automatismi e attrezzature per essere più efficienti in caso di emergenza idraulica.