Borgotaro, parte il servizio «Mai soli», sistema di assistenza per gli anziani in difficoltà

Borgotaro Ha preso avvio nel comune di Borgotaro il servizio di telesoccorso, un sistema di monitoraggio e richiesta di assistenza per utenti anziani, con difficoltà motorie o che non possono contare sulla rete familiare.

Il contatto

Previa attivazione, agli iscritti verrà consegnato un dispositivo portatile attraverso il quale, in caso di bisogno, potranno mettersi direttamente in contatto in ogni momento con il centralino dell’Assistenza pubblica Borgotaro-Albareto.

I più fragili

«Il servizio è parte del progetto più ampio denominato “Mai soli”, messo in campo dall’amministrazione comunale e dall’Assistenza pubblica come ente capofila, che coinvolge le altre associazioni di volontariato, i medici di base, i servizi sociali municipali e altre realtà del Terzo settore – spiega il consigliere delegato al coordinamento dei bandi Enrico Ori –: si tratta di un progetto che vuole rispondere ai bisogni della popolazione anziana e più fragile, di età superiore ai 65 anni, per potenziare sicurezza e autonomia».

Il modulo

Per iscriversi al servizio, gli utenti dovranno compilare un modulo e consegnarlo al responsabile dell’ufficio Affari generali del Comune, oppure rivolgersi ai servizi sociali: questi enti consegneranno poi la domanda ai militi dell’Assistenza pubblica che prenderanno contatto con le persone, si recheranno presso di loro per installare i dispositivi e ne spiegheranno il funzionamento.

Il costo

Il costo del servizio è di dieci euro al mese, necessari per l’attivazione e la manutenzione dell’apparecchiatura: «Il dispositivo è molto facile da utilizzare, e ogni richiesta sarà valutata da volontari qualificati e formati che decideranno a seconda dei casi se attivare il servizio di emergenza 118 – prosegue Ori –: dépliant informativi saranno ora messi a disposizione negli ambulatori, nelle farmacie, al Cup dell’ospedale di Borgotaro e in altri luoghi frequentati».