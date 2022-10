«E se facessimo il vino?» La sfida (vinta) di Vale e Antonio Aldini

Pensa se un giorno facessimo il vino…! E’ nata quasi come un gioco la passione di Valentina Silva e del marito Antonio Aldini per la viticoltura, trasformando il giardino nel prototipo dell’azienda che attualmente produce circa 7000 bottiglie l’anno.

Ingegnere meccanico nel campo dei brevetti lei, chimico che si occupa di ricerca e sviluppo d’impianti alimentari lui, Valentina e Antonio hanno distillato da una curiosità la seconda occupazione che riempie e completa ogni giornata.

«Al mattino prima di andare al lavoro - racconta Valentina - facciamo un paio d’ore in vigna, dove torniamo alla sera prima di rincasare. E’ un’attività che ci consente di equilibrare la vita frenetica, seguendo i ritmi della natura. Amiamo curare ogni dettaglio con le nostre mani: un’opera di cesello che ci regala crescente entusiasmo».

Malvasia spumante è la specialità dei vini dell'azienda A4, ottenuti da coltivazione e produzione biologica.

L’azienda utilizza uve tipiche delle colline di Parma ed altre internazionali: Malvasia aromatica di Candia, Barbera, Croatina, Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon. Nessuno viene filtrato. Lo spumante, in particolare, è rifermentato in bottiglia, perché sia pieno e concentrato, capace di evolversi negli anni.

La sperimentazione è un affare di famiglia a casa Aldini.

«All’inizio - spiega Valentina - non avevamo vigneti né attrezzature. Pian piano, dal primo appezzamento domestico, abbiamo acquisito terreni, studiato, a partire dai libri pubblicati dall’Università di Bordeaux, e seguito corsi, anche da sommelier. Il nostro passito, ad esempio, nasce da una sfida. Il territorio parmigiano non è molto vocato per far appassire le uve».

«Così - aggiunge - ci siamo ingegnati per trovare soluzioni: adesso abbiamo le cassette che girano appese per casa, a partire dalla stanza dove studiano le nostre tre figlie».

Gli Aldini forniscono ristoranti ed enoteche, oltre ad effettuare la vendita al dettaglio direttamente in cantina. La loro recente storia, che data il grappolo miliare al 2005, ha già come tradizione consolidata l’organizzazione di eventi in vigna e la suggestiva “cena dei cento”, con tavolata («in cui si accolgono gli ospiti con le eccellenze gastronomiche della nostra zona») affacciata sul castello di Torrechiara, nel filare degli anni ‘60 in cui ogni pianta è un’opera d’arte.

Occasioni ghiotte per le figlie di Valentina e Antonio: Letizia, Costanza e Aurora partecipano al fermento preparativi con aiuto gioioso.

«Un domani - chiosa Valentina Silva Aldini - vorremmo che A4 diventasse il nostro lavoro esclusivo. Quello del vino è un mondo affascinante per la convivialità e l’immersione nella natura, a contatto con la terra e le sue potenzialità tutte da esplorare».

La scheda

Nomi: Valentina Silva e Antonio Aldini

Età: 50 anni, entrambi

Segno zodiacale: lei Acquario, lui Bilancia

Studi: lei ingegnere meccanico; lui chimico

Hobby: il vino

Sogno nel cassetto: vivere solo con l’attività vinicola

Azienda: A4 Azienda agricola Antonio Aldini, via Borghetto 15, Mattaleto di Langhirano

Attività: Coltivazione di uva e produzione di vino.