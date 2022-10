Inseguimento sulla provinciale per Noceto: l'auto finisce in un campo, il ladro fugge ma bottini recuperati. Di chi sono?

Ha tentato la fuga forzando il posto di controllo sulla provinciale per Noceto, ma la sua folle corsa è terminata poco dopo, con l'auto uscita fuori strada, finita in un campo e la salvezza guadagnata scappando nei campi. Lui, il ladro, sparito nella notte, ma l'auto rubata ancora lì, con all'interno i bottini di alcuni furti in casa di cui ora si cercano i proprietari.

L'inseguimento da parte dei Carabinieri della Stazione di Collecchio è avvenuto ieri sera, quando sono stati allertati dalla Centrale Operativa della presenza in zona di un veicolo rubato in provincia di Reggio Emilia e utilizzato per compiere furti in abitazione. Subito la pattuglia, con l’ausilio di alcuni colleghi liberi dal servizio che si trovavano a poca distanza, si sono messi alla ricerca dell’auto, intercettata poco dopo lungo la provinciale per Noceto. Quando l'uomo alla guida ha forzato il posto di blocco.

All'interno della vettura i militari hanno ritrovato attrezzi da scasso, cappellini e guanti, orologi ed altri oggetti visibili nelle foto. Chi li riconoscesse può rivolgersi ai carabinieri.

Proseguiranno intanto anche oggi i servizi di controllo del territorio disposto dai Carabinieri della Compagnia salsese con l'ausilio delle pattuglie delle varie Stazioni locali.