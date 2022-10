Ponte Cogno, 80enne accusa un grave malore durante una camminata: trasportato al Maggiore in elicottero

Soccorsi in azione per un uomo di 80 anni che si trovava tra ponte Cogno e località Cancelli di Bosco di Corniglio quando ha accusato un malore. Sul posto fortunatamente si trovava un medico, che constatato il grave malessere ha allertato i soccorritori. Sono intervebuti i tecnici del Saer stazione Monte Orsaro ed è stato attivato Eliparma che è atterrato al campo sportivo di Bosco. L'uomo è stato così trasportato in ambulanza al campo sportivo e, in gravi condizioni, è stato portato d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma .