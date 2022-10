Sorbolo, in una notte trovati in cinque alla guida ubriachi: quattro patenti ritirate e quattro auto sequestrate

In occasione della Fiera d'ottobre e prevedendo un grande afflusso di persone a Sorbolo, la scorsa notte i carabinieri della Stazione, altri militari della Compagnia Carabinieri di Parma e la Polizia Locale – Unione Bassa Est Parmense sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio in particolare per prevenire gli incidenti stradali.

Sono state individuate 5 persone alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito (0.5 g/l).

In particolare, una donna con tasso rilevato tra lo 0.5 e lo 0.8 g/l ha ricevuto una sanzione che potrebbe arrivare fino a 2170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Sono stati fermati e multati due uomini con tasso tra lo 0.8 e il 1.5 g/l e altri due con tasso alcolico superiore ad 1.5 g/l. Le auto in questione sono state tutte sequestrate e le sanzioni possono arrivare fino a 9000 euro per persona: tutte le patenti sono state ritirate.

Non solo controlli sulle strade, ma anche servizi a piedi nella zona della fiera. Sono stati fermati tre uomini che avevano con sè dosi di sostanza stupefacente, in un caso hashish e in 2 casi cocaina, e che sono stati segnalati alla Prefettura di Parma.