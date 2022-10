Tutto esaurito alla Fiera d’ottobre a Sorbolo: le foto

Musica folk irlandese e dance anni ’90, cene parmigiane e «alla brace», mostre, show cooking, grasse risate e sport. Ha fatto il tutto esaurito anche quest’anno l’edizione 2022 della Fiera d’ottobre di Sorbolo, tornata nella sua versione completa pre- Covid. un weekend, quello appena trascorso, che ha animato le vie del paese e ha richiamato tanti grandi e piccini, sorbolesi e non, con le consuete bancarelle, il Luna park e le molte iniziative organizzate dall’amministrazione comunale, insieme alle associazioni del territorio. Ha iniziato venerdì la serata folk irlandese con cena «alla brace» preparata dal Motoclub paso e il concerto dei Mé, Pék e Barba. Sabato, invece, è stata inaugurata al Centro civico la mostra «Educare alla pace», esito dei laboratori di disegno dei bambini delle scuole elementari di Sorbolo e Mezzani, a cura del consigliere comunale Filippo Lancellotti, che rimarrà visitabile fino al 14 ottobre. È seguita la «Passeggiata migrantour tra arte, natura e culture» a cura dell’associazione Kwa dunia in collaborazione con il Centro sociale, la cooperativa Cigno verde, con il contributo di Fondazione Cariparma: Mariana, originaria del Senegal, ha trasportato i presenti nei luoghi di Sorbolo dove diversi mondi e culture si integrano. Spazio è stato dato anche ai giovani con giochi e la bancarella di libri, a cura di Research e il gruppo scout «Sorbolo 1». Sempre in piazza è stata la volta della presentazione delle società sportive del territorio e la consegna del premio «Atleta dell’anno» al mezzanese Maichol Brambilla, campione di canottaggio.

Cena ancora «alla brace» e tante risate con la prima edizione del Sorbolo comics festival, organizzato da Italia case, con i comici Willer Collura e il romagnolo Andrea Vasumi. Poi, si è scesi tutti in pista con il Taro-Taro story e «90 to dance generation». Il momento istituzionale di domenica è iniziato con «Aspettando la Sorba d’oro» e la presentazione dei progetti dell’amministrazione e gli sviluppi futuri (in special modo la Casa della comunità, il sottopasso e la scuola innovativa) e la consegna del premio «Sorba d’oro» alla famiglia di Gianni Allodi, nel 40esimo dell’Ottica Allodi Atelier s.r.l. Poi, presentazione del libro «Food valley bike. Girovagando nella Bassa» con l’editore Alessandro Freschi, gli autori Mauro e Maria Zanandrea e la giornalista del Resto del Carlino Qn Maddalena de Franchis. Con gli stand del Tortèl dols, l’Anolino morbio e del Bar Pippo, sono stati accolti i cicloturisti dell’Ingorda 2 «La vendemmia». Ancora, nel pomeriggio si è disputato il torneo di boxe con il trofeo «Città di Sorbolo - memorial Marcello Padovani» ed esibizione di pole-dance a cura di Pole dance Parma Asd. Per i bambini l’Auser ha organizzato un laboratorio della pasta, con le incursioni dialettali del «profesor» Enrico Maletti, e Mario Marini ha presentato lo show cooking «La pasta nei giorni di festa». Per concludere, il frizzante concerto degli Spingigonzales e l’aperipasta dello stand Barilla.