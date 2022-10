Fidenza, scontro tra auto e monopattino a un incrocio: un ferito

Scontro tra un'auto e un monopattino a Fidenza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 all'incrocio tra via IV Novembre e via Borghesi e il conducente del monopattino è statao sbalzato a terra. In via d'accertamento la dinamica dello scontro.

Un'ambulanza inviata dal 118 ha soccorso il ferito, che ha riportato ferite di media gravità.

Foto d'archivio