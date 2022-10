Gran Galà del Tortél Dóls: a Colorno la tradizione tutta da assaggiare

Colorno si prepara per la XIV edizione del Gran Galà del Tortél Dóls, la manifestazione culturale e gastronomica dedicata al Tortél Dóls.

Il territorio di produzione del Tortél Dóls è collocato in una sottile lingua di terra che accompagna il fiume Po e comprende quattro comuni: Colorno, Mezzani-Sorbolo, Sissa-Trecasali e Torrile. L'origine di questo antico piatto, pasta fresca con un ripieno agrodolce (cocomeri da mostarda, mele cotogne e pere nobili), risale ai tempi di Maria Luigia, Duchessa di Parma e moglie di Napoleone, da sempre la musa ispiratrice del Gran Galà.

Nella meravigliosa Piazza Garibaldi, davanti la storica Reggia di Colorno, sarà possibile degustare l'antico Tortello dal cuore dolce, nella ricetta recuperata e tramandata con passione e sapienza dalla Confraternita del Tortél Dóls.

Sarà proprio l'ormai classico e attesissimo Ristorante della Confraternita, in Piazza, sotto l'imponente Reggia, ad ospitare cultori e golosi con un menù ideato appositamente, che oltre ai tortéj dóls proporrà antipasti, secondi, dolci e vini del territorio.

Culmine della manifestazione sarà, come sempre, la gara delle rezdóre, per stabilire quale sarà il tortello dolce più buono di questa edizione 2022. Una giuria specializzata decreterà la vincitrice della sfida per il Tortél Dóls più buono dell'anno. Presenta la gara Lucio Rossi, fotografo e poliedrico artista parmigiano che tra un assaggio di tortelli e l’altro intratterrà il pubblico presente con un racconto esilarante della sua avventura fotografica in viaggio con il Cirque Bidon, raccolta nel suo ultimo libro. A seguire, i colornesi Cesare Conti e Paolo Affanni presenteranno le loro ultime scritture sulla Città di Colorno e il suo Storico Giardino. Al termine della gara gli Chef del Gran Galà del Tortél Dóls Mario Marini e Luca Pardini realizzeranno due torte “della montagna” per introdurre la presentazione del loro libro di cucina Le mani della Montagna.

Non solo tortello: Piazza Garibaldi sarà animata da un mercatino con tutto il bello e il buono del territorio, dove trovare prodotti enogastronomici tipici e locali e artigianato di alta qualità.

Domenica 9 ottobre la centrale via Matteotti ospiterà un’esposizione di trattori agricoli nuovi e d’epoca del Gruppo Trattoristi di Parma. Nei borghi storici, in piazzale Verdi sarà allestita l’Osteria del Tortél Dóls per degustare in un luogo informale il tradizionale Primo Piatto. Il Forno Borlenghi di Colorno proporrà dei laboratori per bambini e adulti di focacceria e grissini e i segreti dei dolci in vasocottura. Nel pomeriggio dalle ore 15:30 la scuola Terra di Danza proporrà esibizioni e lezioni aperte di danze dall’Irlanda, Usa, Israele, Grecia, India e Cina.

In collaborazione con l’Ufficio Turistico di Colorno verranno organizzate visite guidate in Reggia con degustazione del Tortél Dóls.



QUINCE PARTY: quest'anno, per la prima volta, il Gran Galà inaugurerà la manifestazione. Venerdì 7 ottobre con QUINCE PARTY, una serata giovane con lounge bar, ristorazione e dj-set