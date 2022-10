Cacciatore cade e finisce in una scarpata: soccorsi in azione per un 62enne nel Cornigliese

Elisoccorso e volontari del Soccorso alpino in azione nel Cornigliese, sui monti attorno alla frazione di Grammatica, per recuperare un 62enne caduto e finito in fondo ad una scarpata.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 da un compagno di caccia dell'uomo. Dalle pèrime informazioni pare che l'uomo si sia procurato gravi traumi.