Rifiuti, ecco il centro di raccolta di Colorno

Colorno Taglio del nastro nel nuovo centro di raccolta rifiuti. Esattamente due anni fa, il 1º ottobre 2020, la vecchia area dedicata alla raccolta - non adeguabile alle normative a causa delle criticità dovute alla presenza di un traliccio dell’alta tensione - era stata chiusa. E, in attesa della realizzazione del nuovo spazio, Colorno aveva dovuto chiedere ospitalità a Torrile per utilizzare l’area di via Cabassa.

Ieri mattina, rispettando i tempi previsti dagli accordi, Iren ha consegnato ai cittadini la nuova area - costata tra lavori e acquisizione dell’area oltre mezzo milione di euro - che già dal pomeriggio è diventato fruibile per il conferimento dei rifiuti.

Da lunedì, l’orario sarà il seguente: tutti i giorni la struttura sarà aperta dalle 9 alle 12 e il mercoledì e il sabato anche dalle 15 alle 18.



«Siamo soddisfatti perché oggi viene raggiunto un altro fondamentale obiettivo, portando a soluzione un problema - è stato il commento del sindaco Christian Stocchi -. Risultato tanto più significativo se si considerano le difficoltà generali di questo momento storico tra scarsità di materie prime e aumento dei prezzi. Un grazie all’assessore Grassi e all’ufficio tecnico per l’impegno costante nel perseguire l’obiettivo, e un grazie al Comune di Torrile per la convenzione transitoria circa l’utilizzo condiviso del Centro di San Polo».

Il nuovo centro di raccolta di Colorno permetterà il conferimento della maggior parte dei materiali della raccolta differenziata e sarà accessibile alle utenze domestiche e non domestiche. «Coloro che vogliano conferire i rifiuti al Centro di raccolta devono identificarsi esibendo EcoCard o Tessera Sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana e, se richiesto, un documento di identificazione; comunicare quantità̀ e tipologia del rifiuto da conferire e, una volta autorizzati dall’addetto, conferire i rifiuti nelle aree appositamente predisposte, seguendo le indicazioni fornite dalla cartellonistica e dal personale addetto» spiegano da Iren.

«Si tratta di un’opera importante, che va a risolvere un’emergenza che ci siamo trovati a fronteggiare in avvio di mandato - ha tenuto a sottolineare l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Mirka Grassi ricordando le vicende iniziate nel 2014 con la segnalazione delle problematiche legate alla non conformità da parte di Iren e rispondendo ad alcune critiche emerse sui social nei giorni scorsi -. Un grazie anche alla Wittur per la cessione dell’area a suo tempo individuata e decisa sul piano urbanistico dall’amministrazione precedente».