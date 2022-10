Tarsogno: malore fatale per strada, muore un 86enne

Alle 9.40 anche l'elisoccorso del 118 si era alzato in volo dall'ospedale Maggiore per raggiungere Tarsogno. Era stato un passante a dare l'allarme per un anziano a terra, vicino a un grosso ramo. Sembrava un incidente, invece è stato un tragico e fatale malore a causare la morte dell'uomo, un 86enne per cui tutti i tentativi di rinaimazione sono stati vani. Sul posto erano arrivate anche l'ambulanza e l'autoinfermieristica di Borgotaro e i carabinieri.