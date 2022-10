Ubriaco, ferma auto e passanti in mezzo alla strada, poi tenta di disarmare i carabinieri: bloccato con lo spray urticante

Ubriaco e violento. Un 32enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’uso di bevande alcoliche, è stato arrestato a Traversetolo dai carabinieri della Stazione. Erano circa le 23 quando la pattuglia è intervenuta, su richiesta di diversi cittadini che hanno segnalato un uomo che, ubriaco, in mezzo alla strada bloccava le auto ed i pedoni.

Alla vista dei militari, il 32enne si è agitato ancora di più, imprecando contro tutte le persone presenti e anche contro la moglie che tentava di calmarlo. Riportato alla tranquillità dalla pattuglia, all’improvviso è salito in auto accendendo la radio a tutto volume, e subito dopo ne è sceso aggredendo i militari e tentando di sottrarre loro l’arma in dotazione. A questo punto, per fermarlo è stato utilizzato lo spray al peperoncino. Dopo le cure da parte del 118, è stato portato in caserma ed arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.